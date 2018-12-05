Донбассу дали 50 млн евро: Представители ЕС и ООН рассказали, на что пойдут средства. Новости

Европейский Союз и ООН выделяют Донецкой и Луганской областям 50 млн евро в рамках программы «Поддержка Евросоюзом востока Украины – восстановление, укрепление мира и управления, 2018-2022 годы». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 декабря, в Славянске (Донецкая обл.) сообщила заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеманн.

«Сегодня мы запускаем большой проект для Донбасса. Проект предусматривает 50 млн евро, которые будут выделены на протяжении нескольких лет», – уточнила Вайдеманн.

Представители ЕС и ООН пояснили, на какие основные направления будут распределены средства в рамках данной программы.

Так, 25 млн евро пойдут на три направления. Первое – развитие экономики Донбасса. «Это и создание новых рабочих мест, и развитие направлений бизнеса в Донецкой области, связанного не только с добычей полезных ископаемых – т.е. не только шахты, не только металлургия. В этой связи мы будем сотрудничать с нашими коллегами из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Это будет направление поддержки бизнеса с акцентом на сельское хозяйство», – рассказал директор Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Янтомас Химстра.

Второе направление – поддержка взаимоотношений между гражданами и властью. «Это поддержка децентрализации и объединенных территориальных громад, создание мест, где можно получить все услуги в одном месте», – уточнил Химстра.

Третье направление – общественная безопасность, безопасность внутри громад. «Мы наблюдали, что в последние годы в Донецкой и Луганской областях возникали напряженные ситуации, поэтому мы будем помогать создавать более безопасные громады, чтобы граждане могли себя чувствовать в безопасности, как на улицах, так и в своих домах. В рамках этого компонента мы будем сотрудничать с подразделением "ООН Женщины" (будет помогать в работе как с женщинами, так и с мужчинам) и с Фондом народонаселения ООН (будет помогать в направлении противодействия насилию). Уверен, что такие совместные проекты вместе с ЕС помогут повысить безопасность в громадах Донецкой и Луганской областей», – подчеркнул директор ПРООН в Украине.

Следующие 10 млн евро будут реализованы в рамках совместного проекта с немецким банком KfW. Эта часть будет ориентирована на финансовую помощь малому и среднему бизнесу.

Еще 10 млн евро будут выделены для университетов, которые переместились с неподконтрольных территорий Донбасса.

«Для нас реализовывать эти проекты будет легко, т.к. мы наладили уже на Донбассе хорошие связи. У нас тесные взаимоотношения как с губернаторами, так и с их командами, мэрами, общественным сектором и с партнерскими организациями», – резюмировала Анника Вайдеманн.