Будапештский меморандум все еще актуален, – российский политолог. Новости

Будапештский меморандум, несмотря на грубое нарушение этого документа Россией, и спустя 24 года является актуальным в плане предъявления претензий со стороны Украины. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.
«Путинская Россия выбросила подписанный в эпоху Бориса Ельцина меморандум в корзину, чем заставила жалеть многих военных в Украине об отказе от ядерного оружия. Лично я думаю, что касательно ядерного оружия – это ошибка, потому что современные войны все равно идут без применения ядерного оружия, и в случае с Украиной оно вряд ли бы могло сыграть даже роль сдерживания», – считает он.
«Но то, что Российская Федерация однозначно нарушила заверенный на высоком уровне меморандум и сделала это вызывающим образом, коррумпировав таким образом и российское общество, которое с восторгом приняло это нарушение, что свидетельствует о крайней незрелости, мягко говоря, большей части моих сограждан, это научный факт», – сказал Орешкин.
По его словам, Будапештский меморандум до сих пор считается действующим соглашением. «Документ по-прежнему актуален. Документ однозначно, недвусмысленно и публично, и прямо нарушен Российской Федерацией, и это очень плохо и для РФ тоже, потому что создает ситуацию правового беспредела, когда кто сильнее – тот и прав, у кого больше кулак – тот и начальник. Это не XXI век, это – XIX», – резюмировал политолог.
Как сообщалось ранее, общественники выяснили, когда, в какой форме и к кому из стран-подписантов Будапештского меморандума официально обращалась Украина по вопросу проведения переговоров в этом формате в связи с агрессией России и нарушении государственного суверенитета с 2014 года, а также то, что официальных отказов от стран-подписантов Будапештского меморандума не было.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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