Недопустимо удерживать пленных украинских моряков вместе с убийцами и ворами, – вице-адмирал ВМС. Новости

Нападение на украинских моряков в Керченском проливе необходимо классифицировать как агрессию против суверенной Украины. Ветераны Военно-морских сил Украины совместно с волонтерским движением объявили акцию по поддержке пленных моряков, которых удерживают в РФ не как военнопленных, а как уголовных преступников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 декабря, в ходе пресс-конференции на тему: «Украина – один экипаж с пленными моряками» заявил вице-адмирал, экс-командующий ВМС Украины (2014-2016 гг.) Сергей Гайдук.

По его словам, то, что произошло в Керченском проливе – это не инцидент. «Это агрессия по отношению к Украине, потому что все четко должны понимать, что военный корабль имеет иммунитет того государства, под чьим флагом он выполняет задание. То есть это (корабль – прим. ред.) территория Украины. Поэтому мы должны давать четкую такую классификацию: что это агрессия против суверенной Украины», – сообщил Гайдук.

«В результате (агрессии) 24 наших военнослужащих, в противоречии со здравым смыслом, в противоречии с международным морским правом, нормативно-правовыми документами, удерживают не как военнопленных, а как уголовных преступников, вместе с убийцами, насильниками, ворами, что является недопустимым», – добавил вице-адмирал.

Как рассказал экс-командующий ВМС Украины, по этой причине ветераны ВМС Украины совместно с волонтерским движением объявили акцию касательно поддержки пленных украинских военных моряков, и самое главное – для их скорейшего освобождения из плена. «Какова главная цель – мы должны объединить усилия и власти, и общества, чтобы в самые короткие сроки добиться освобождения наших военнопленных», – подчеркнул Гайдук.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека обязал РФ предоставить информацию о захваченных моряках. В РФ заявили, что в «разумные сроки» дадут ответ на запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Украины касательно инцидента в Керченском проливе.

24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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