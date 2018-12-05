МинВОТ использует стратегию непризнания «Л-ДНР» и гуманитарную дипломатию. Новости

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в отношении Донбасса есть два стратегических направления по работе с населением на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал глава ведомства Вадим Черныш.

«Первое направление – это стратегия непризнания на международной арене, под которой подразумевается, что ни одна страна, наш партнер, ни одна организация прямо или косвенно не должны признавать ни сами эти "республики", ни внутри них любые субъекты, например, какие-то "федерации" баскетбола, футбола или еще чего-либо», – сказал он.

«В противовес нашей стратегии они пытаются делать все, чтобы их признали. Например, привозят каких-то третьесортных депутатов из французских или итальянских хуторов», – заявил Черныш.

По его словам, второе важное направление в вопросе реинтеграции Донбасса – это связь с населением, проживающим на неподконтрольных украинским властям территориях.

«Главное для нас – гуманитарная помощь. Это серьезные средства. Это так называемая "гуманитарная дипломатия". Все продукты питания, одежда поступают [в "ДНР" и "ЛНР"] только через определенных международных партнеров – или это ООН, или это Международный комитет Красного креста, которые утверждают программу своей деятельности с правительством», – сообщил глава МинВОТ.

Он добавил, что международные организации организуют специальные конвои для доставки грузов в «ДНР» и «ЛНР». «Эта продукция вся с лейблами. Там не написано "Российская Федерация", как они там "метят" свои белые эти машины белым цветом, чтобы на телевидении показывать», – отметил Черныш.

«Гуманитарная помощь от международных организаций – это либо Евросоюз, или правительство США, правительство Германии. Эта гуманитарная помощь доставляется туда определенными заранее международными организациями, которые имеют репутацию, что они не будут финансировать эти псевдо-республики, а будут помогать людям. И когда они предоставляют помощь, то они предоставляют ее адресно – распределяют сами, не передавая так называемым "оккупационным администрациям"», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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