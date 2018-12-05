Украинское общество должно стать одним экипажем с нашими военнопленными, – экс-командующий ВМС Украины. Новости

Весь украинский народ, все украинское общество должно стать одним экипажем с нашими военнопленными, они не должны быть забыты, не должны отойти на второй план. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 декабря, в ходе пресс-конференции на тему: «Украина – один экипаж с пленными моряками» заявил вице-адмирал, экс-командующий ВМС Украины (2014-2016 гг.) Сергей Гайдук.

Как напомнил Сергей Гайдук, волонтеры и ветераны ВМС инициировали акцию с целью освобождения пленных украинских моряков, которых удерживают в РФ. По его словам, «у этой акции нет имен и должностей, она народная». «Постепенными шагами и постоянным напоминанием властям про наших военнопленных мы достигнем конечной цели. О чем мы должны говорить в этой ситуации. Первое – это то, что весь украинский народ, все украинское общество должно стать одним экипажем с нашими военнопленными», – сказал вице-адмирал.

«Они не должны быть забыты. Потому что есть такие предостережения. Общественные потрясения, какие-то сенсации могут привести к тому, что наши военнослужащие отойдут на второй план», – добавил он.

Сергей Гайдук подчеркнул, что идет коммуникация, объединение волонтеров, различных неправительственных организаций. «На данном этапе мы четко заявляем, что осуждаем действия РФ, требуем немедленного освобождения наших военнопленных», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека обязал РФ предоставить информацию о захваченных моряках. В РФ заявили, что в «разумные сроки» дадут ответ на запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Украины касательно инцидента в Керченском проливе.

24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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