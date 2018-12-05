В Украине начнется новый этап реформы децентрализации, – Гройсман. Новости

Украина прошла первый этап реформы децентрализации и должна выйти на новый. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 декабря, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что реформа децентрализации стартовала в Украине 1 апреля 2014 года. «Мы изменили в корне бюджетную систему в стране. Местные бюджеты получили дополнительные финансовые ресурсы. Начали появляться объединенные территориальные громады (ОТГ), которые уже полноценно могут оказывать качественные услуги в образовании, медицине и заниматься местной экономикой, создавать рабочие места», – считает Гройсман.

«Но есть и часть Украины, которая еще не присоединилась и полноценно не использует возможности этой реформы. И там люди еще абсолютно не ощущают всех преимуществ реформы децентрализации. Мы видим, что и на местном уровне кое-то может блокировать эти процессы. Есть другие намерения приостановить процесс децентрализации. Мы этого не можем допустить», – продолжил он.

Премьер-министр заявил, что Украина прошла первый этап реформы децентрализации и должна выйти на новый, чтобы принять все необходимые решения до 2020 года. «До 2020 года мы должны провести местные выборы уже на новой основе. Это даст возможность сформировать и полномочия [местных властей в ОТГ], и завершить сами процессы децентрализации и укрепления основ местного самоуправления. Таких приоритетов – 7», – сообщил Гройсман.

«Этот календарный график новой волны децентрализации мы можем пройти за 600 дней. Он будет включать в том числе принятие нового законодательства, в частности создание карт полноценных громад и утверждение перспективных планов по всем областям, новый закон о службе в органах местного самоуправления. Очевидно, что нам нужно сделать государственные функции контроля более качественными. Мы должны закрепить распределение полномочий разных уровней власти окончательно», – добавил он.

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