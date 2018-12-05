Ситуация в пунктах пропуска днем 5 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«susy64»: «12:39. Горловка в Бахмут. Машин много, до поворота. Пеших на одну треть сетки. Пешая двигается норм. Никаких обысков. На украинском паспортном быстро, никто ничего не потрошит и не допрашивает»;

«Администратор»: «13:59. Из Горловки на 13:00 машин очень много. Из Украины нет, но на ДНР до 20 стоит и лезут перевозчики».

КПВВ «Марьинка»:

Нюта: «12:27. Уехали с "Каргилла" 15 минут назад, без движения простояли больше часа, основная очередь до моста, льготы машин 35-40»;

«kipish»: «13:13. В Марьинке на паспортный заехали сразу (были 2)»;

«kipish»: «13:43. "Каргилл" со стороны Украины. Льготной очереди 50 машин, общей столько же, три автобуса пока все стоят, не спрашивала как долго».

КПВВ «Новотроицкое»:

Людмила: «11:04. В Еленовке машин мало. Подъехали в 11:15 , сейчас уже на территории поста»;

Александр: «12:14. Из Мариуполя в Донецк ч/з Новотроицкое: все КПВВ Украины "сквозняком". Из Донецка в Мариуполь на "Перлыне" машин 70. Пропускают живенько. Еленовка в Донецк – сразу на проверку. Еленовка из Донецка – машин 30».

КПВВ «Станица Луганская»:

Алексей: «9:13. На автовокзале в Станицу людей много, до Оборонной в 9:00»;

«Администратор»: «В 7:00 в Станице, людей без одного пролета полный навес, в 8:40 прошел паспортный контроль. В Украине, в сторону Станицы полный навес. На ЛНР 2/3 навеса».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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