Удерживая украинских моряков, Россия косвенно признает войну, – адмирал ВМС. Новости

Если Россия не освобождает украинских моряков, захваченных в плен в Азово-Керченской акватории, она косвенно признает войну. Об этом заявил адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко.

По его мнению, Россия заинтересована в «подогревании войны» на востоке Украины, а политика Кремля направлена на захват новых территорий. «На Западе это четко понимают», – отметил он.

Адмирал акцентировал, что в Керченском конфликте есть тонкие аспекты, на которые нужно обращать внимание.

«Факт агрессии, были захвачены украинские корабли вместе с персоналом, который согласно Женевской конвенции имеет статус военнопленных. К ним запрещено применять пытки и физическое насилие. Они имеют право только назвать принадлежность к воинской части, от них больше ничего не должны требовать. Они должны содержаться в нормальных условиях. Есть тонкости и нюансы, как освободить этих людей», – сообщил Кабаненко.

«Если Российская Федерация не освобождает их, потому что у них статус военнопленных, она косвенно признает, что она находится в состоянии войны», – заявил адмирал ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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