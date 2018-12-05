Надо же как-то отвечать: Эксперт о разрыве Украиной договора о дружбе с Россией . Новости

Вполне вероятно, что украинский парламент подержит прекращение действия Договора о дружбе с Россией, но кардинально на отношениях между странами это не отразится. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.
«Надо же как-то отвечать. Хотя бы в юридическом пространстве. Последствия – радикально ситуация не поменяется. Мне кажется, что благодаря "успешным" действиям Путина между Россией и Украиной вырыта ментальная пропасть невероятной глубины и ширины, которая в ближайшие несколько лет, как минимум, а может и поколений не зарастет», – считает он.
«Россия стала на те рельсы, которые так или иначе к этому вели. Де-факто этот договор уже не выполняется, а теперь будет уничтожен де-юре. Как всегда в таких ситуациях – горшок об горшок, кулак об кулак, лоб об лоб, лишь бы это все не перешло в фазу военного столкновения, хотя и до этого можем доиграться», – отметил Орешкин.
Как сообщалось ранее, 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект № 0206 «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Текст проекта размещен на сайте парламента.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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