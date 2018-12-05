Россия не скрывает планы об экспансии Азовского моря, – адмирал ВМС. Новости

Россия активно наращивает военный потенциал в Азово-Керченской акватории и открыто демонстрирует планы по дальнейшей экспансии территорий. Об этом заявил адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко.
«Россия создает в Азовском море зоны запретного доступа. И такие зоны уже созданы, как показали последние события. И эта зона была активирована», – сказал он.
По его словам, это лишь одна часть общей стратегии России по захвату Азово-Керченской акватории, который начался с аннексии Крыма. «Создание зоны запретного доступа – это следующий шаг по интенсификации конфликта со стороны России. Там есть и ударная авиация, и зенитно-ракетные комплексы. Эта зона может быть активирована в любой момент. Она вообще находится в "горячем" режиме, но имеет силы для усиления. Если вдруг что, по мнению Российской Федерации, все будет развиваться так, как она этого хочет», – отметил Кабаненко.
«Все это демонстрирует то, что РФ продолжает политику экспансии и то, что она сделала следующий шаг по интенсификации этого конфликта», – резюмировал адмирал ВМС Украины.
Он также заявил, что, если Россия не освобождает украинских моряков, захваченных в плен в Азово-Керченской акватории, она косвенно признает войну с Украиной.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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