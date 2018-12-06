Жилье пострадало в ходе боев на Донбассе: Юристы пояснили алгоритм действий по компенсации. Новости

На данный момент в Украине нет принятого закона о компенсации за разрушенное или поврежденное в ходе боевых действий имущество. Однако существую правовые механизмы, которыми может воспользоваться пострадавший. Об этом в комментарии «Донецким новостям» рассказали правовые аналитики Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Елена Шишкина и Олег Тарасенко.

«Закона о компенсации ущерба за разрушенное / поврежденное имущество нет. Ни одного закона нет. В Верховной Раде зарегистрированы 8 законопроектов по этому вопросу, однако ни один из них не был принят. Законопроект № 6472, которым предусматривается предоставление жилищной помощи (не компенсация), еще в прошлом году прошел только парламентский комитет, однако до сих пор не вынесен в повестку дня ВР на рассмотрение», – сказала Елена Шишкина.

Юрист рекомендует пострадавшим использовать имеющиеся на данный момент в законодательстве механизмы.

Сначала – обратиться в правоохранительные органы и подать заявление о преступлении по ст. 258 УК Украины «Террористический акт», указывая, что ваше имущество было повреждено или разрушено в результате террористического акта. (С 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года на Донбассе официально проводилась Антитеррористическая операция, поэтому добиваться своих прав на компенсацию можно через статью УК «Террористический акт»).

Затем обратиться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного в результате террористического акта в соответствии со ст. 19 Закона Украины «О борьбе с терроризмом» (какие необходимы документы – см. здесь).

«Статья 19 пока является единственной нормой на сегодня, которая прямо говорит о возмещении вреда, причиненного террористическим актом за средства государственного бюджета Украины. Ответчиком по иску является Кабмин. Однако здесь есть проблема. Кодекс гражданской защиты Украины определяет, что лицо должно добровольно передать свое поврежденное имущество государству. Однако не определен ни механизм передачи, ни способ, ни какая другая процедура. 20 сентября 2018 Верховный Суд принял решение по делу о компенсации, по которому оставил кассационную жалобу без удовлетворения из-за того, что лицо, имущество которого было повреждено в результате АТО, не передало его добровольно государству, а, следовательно, не выполнило условий нормы закона – Кодекса гражданской защиты Украины. Это формирует негативную практику по таким делам», – прокомментировала Шишкина.

При этом существует механизм определения суммы компенсации. «На текущий момент стоимость компенсации определяется по формуле: площадь жилых помещений умножить на среднюю стоимость недвижимости в регионе. Ежегодно эта стоимость устанавливается приказом Минрегионстроя», – отметил Олег Тарасенко.

Он добавил, что на данный момент юристы БФ «Право на защиту» подали в суд около 30 дел по компенсации за разрушенное или поврежденное имущество.

Однако по таким делам трудно разработать «шаблонный» иск, которым могли бы воспользоваться все пострадавшие – слишком много индивидуальных моментов. «Каждое дело требует индивидуального подхода и изучения. Есть общий алгоритм действий, но в каждой ситуации мы что-то делаем по-другому. Все зависит от многих факторов, поэтому мы советуем не работать с такими вопросами без помощи квалифицированного юриста», – резюмировал Тарасенко.

Как ранее пояснял глава Всеукраинской ассоциации переселенцев (ВАП) Руслан Калинин, изначально для того, чтобы люди могли получать компенсацию от государства, оно должно разработать единую базу разрушенного жилья, которая будет постоянно обновляться. Такая база на данный момент есть у международных доноров, которые могут помочь в этом вопросе.

Также правозащитники предоставили контакты международных организаций, которые предоставляют помощь в восстановлении разрушенного в ходе боевых действий жилья.

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