Рост прожиточного минимума: Как у жителей Донетчины изменились соцвыплаты (Видео). Новости

В Украине у трудоспособных граждан с 1 декабря на 80 грн выросли социальные выплаты. Для получателей минимальной пенсии рост будет малозаметным. Им придадут от 62 до 83 грн. Максимальные пенсии увеличатся на 600 грн. А прожиточный минимум вырастет на 76 грн.

Жительница Краматорска (Донецкая обл.) Мария Николаевна пришла в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) узнать, не скажется ли рост выплат на получении субсидии. Ведь пенсии в полторы тысячи гривен на оплату коммунальных услуг не хватит. «Тем, у кого по 3 тысячи, у кого по 5 тысяч, тем добавят по 700 грн, а нам, может, дадут 100 грн. Добавят ту пенсию несчастную, а все тарифы поднимают бог знает насколько. Это невыносимо выжить, понимаете?», – делится пенсионерка.

Краматорчанка Нина Саенко волнуется из-за выплат на детей. Она опекает двух несовершеннолетних внуков. Пенсионерка жалуется, растить их самой трудно. «За квартиру заплати, значит, пусть дети голодные сидят. А что делать? Я жду одного, чтоб быстрей они школу заканчивали и куда-то поступили», – сказала она.

Прожиточный минимум также изменился и для детей. В частности, для малышей до 6 лет он увеличился на 67 грн, для несовершеннолетних – на 83 грн. Для трудоспособных юношей помощь увеличится на 80 грн, нетрудоспособных – на 45. Такой рост также отразится на выплате алиментов. Кроме того, изменений претерпевают и другие соцвыплаты, привязанные к прожиточному минимуму. «Уже в декабре все категории получат новый размер пособия. Единственное, чего не коснется повышение, это пособия по рождению. Оно как было, так и осталось 41 280 грн. У каждого получателя будет свой размер и уровень повышения. Потому что для одинокой мамы и для госпомощи он базируется, прежде всего, на доходах семьи», – сообщила заместитель начальника отдела социальной помощи Татьяна Игнатенко.

Очередное повышение прожиточного минимума планируется уже в следующем, 2019 году.

Источник: ТК «Донбасс»