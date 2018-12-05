Радары TruCam в действии: Где на Донетчине охотятся на «шумахеров» (Видео). Новости

В Донецкой области появились три американских радара измерения скорости. Пока TruCam используют только на трассах.

Так, в Славянском районе патрульные охотятся на нарушителей на трассе «Краматорск – Славянск». В руках – американский радар TruCam. Однако жителя Краматорска Александра Загребельного остановили из-за выключенных фар. Мужчина считает, что новое оборудование несколько успокоит «шумахеров». «Потому что ответственность намного больше у водителей», – считает он.

Патрульные уверяют, что перед TruCam все равны. Здесь современное программное обеспечение, которое не позволяет удалить видеозапись нарушения. «Я не могу влиять на данное устройство. Все, что я могу сделать – это вписать свою фамилию, свой специальный жетон и место, где я нахожусь. Специальный носитель информации. Они закодированы, они передаются напрямую в сектор. Насколько мне известно, на сервере департамента уже останется информация, что была фиксация, была видеозапись», – объяснил сотрудник батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Вадим Олейник.

На севере области пока это единственный TruCam. Еще два находятся в Мариуполе. Используют их на трассах. Но, если будет такая необходимость, будут применять и в населенных пунктах. «Зона использования TruCam определяет исключительно департамент патрульной полиции по уровню аварийности на дорогах. Пока департаментом патрульной полиции был выбран участок дороги. В города мы пока с ним не заезжаем. То есть ждем дальнейших указаний», – сообщил заместитель командира батальона патрульной полиции в Краматорске и Славянске Виталий Малоок.

Штраф за превышение скорости более чем 20 километров в час – 255 грн. На 50 – вдвое больше.

Источник: ТК «Донбасс»

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