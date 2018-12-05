Стеклянные, пластмассовые и из бисера: Сколько стоят елочные игрушки в Мариуполе (Видео). Новости

Граждане Украины начали закупать новогодние игрушки – стеклянные, пластмассовые и из бисера. Одни предпочитают хэндмейд, другие – магазинные товары.

В магазинах Мариуполя (Донецкая обл.) новогодние украшения – в ассортименте: шары, звезды и Деды Морозы. Стоят – от 20 грн за шарик. Цена зависит от производителя и материала. Продавец Марк советует покупать наборы. Мол, так экономнее. «Здесь 75 шаров. Стоят они 729 грн. Это не дорого. Здесь, видите, все шары разные. Конечно, можно подобрать по цвету. Там есть красные с золотым и серым, синие и бирюзовые», – сказал продавец новогодних игрушек.

Есть в магазине и дизайнерские игрушки. Цены стартуют от 100 грн. Но, по словам Марка, в последнее время спросом пользуются шары без узоров. «У нас есть просто прозрачные игрушки. Они дома их сами украшают. Разукрашивают, как хотят, и вешают себе на елку», – объяснил он.

Житель Мариуполя Виктор Гин считает, что стеклянные игрушки красивые, но не практичные. Поэтому выбирает пластиковые шарики. «Вот эти красивее. Цвета красивые, сделаны красиво, есть даже веревочки», – сказал он.

Есть игрушки, сделанные своими руками. Главный элемент – чешский бисер. Как рассказала дочь автора работ Алина Чубарова, изготовление одного украшения занимает почти 2 дня. Эти изделия дороже магазинных. «Средняя игрушечка стоит 120 грн, маленькая – 60, а большую звездочку мы продавали за 160. Для этой игрушки нужен чешский бисер, наполнитель халафайбер, специальные нитки и иголки нужные специальные для этой истории», – объяснила она.

Покупать хэндмейд или магазинные украшения, каждый выбирает по кошельку и собственным предпочтениям. Главное, чтобы настроение было по-настоящему новогодним.

Источник: ТК «Донбасс»

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