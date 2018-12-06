В соцсетях рассказали о гибели подростка в Донецке после падения с крыши. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в результате падения с крыши 5 декабря погиб 11-классник. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Так, дончанка Наталья сообщила, что возле дома по ул. Савченко лежит ребенок, мальчик лет 15-16. «Сказали, что спрыгнул с крыши… Живу в соседнем доме. Лежал накрытый. Скорая не забрала. Мой брат сказал, что мальчика не узнал», – рассказала она.

Другие жители Донецка делятся подробностями чрезвычайного происшествия:

Анастасия: «Произошло это в период с 20:00 до 20:30. Муж лично помогал вызывать скорую, он еще дышал... Там были еще парень с девушкой, по словам мужа, они представители каких-то органов»;

Сергей: «Не ребенок, а мужчина 30-35 лет, сегодня (5 декабря – ред.) вечером произошло в 7-8+-… На счет возраста могу ошибаться.. Был одет, точно не скажу, знаю, что вроде кроссовки и легкая куртка»;

Вадим: «Увезли в морг… Был одет в темный свитер, черный с разводами, черные джинсы и кроссовки… Был на месте происшествия, парень 2002 года рождения, то ли спрыгнул сам, то ли, может, поскользнулся и упал, одет был в черный свитер, кроссовки, черные джинсы. Парню 16 лет»;

Елизавета: «Он из Донецка и живет в этом доме с самого рождения»;

Марина: «Господи! Это лучший друг моего племянника…Только сама узнала от сестры, дети в шоке, это 11-классник».

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