Брутальный акт агрессии: Лидеры Украины и Литвы обсудили Керченский кризис. Новости

Украина и Литва будут прилагать совместные усилия в противодействии российской агрессии, особенно в Азово-Керченской акватории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, в ходе брифинга в Киеве по итогам переговоров с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сегодняшние конструктивные и плодотворные переговоры традиционно прошли в максимально открытой атмосфере. Они продемонстрировали полное взаимопонимание по многосторонней повестке дня», – сказал он.

«Первоочередным вопросом для нас, безусловно, остается совместный и скоординированный отпор российской агрессии в отношении аннексии Крыма, агрессии на востоке нашей страны и по недавнему акту агрессии, который произошел в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива», – продолжил Порошенко.

По его словам, конфликту в Азово-Керченской акватории лидеры Литвы и Украины уделили особое внимание. «Я благодарен госпоже президенту за решительное осуждение акта агрессии РФ в Черном море, когда российские оккупанты впервые неспровоцированно применили огнестрельное оружие, открыв огонь на поражение, ранив нескольких украинских моряков», – заявил президент Украины.

«Этот брутальный акт ярко демонстрирует, что открытая агрессия РФ против Украины или против любой страны мира может произойти где угодно. И мы должны быть готовыми к этому и совместно со всем миром должны дать решительный отпор попыткам агрессии. Мы договорились с госпожой президентом, что будем не только осуждать, но и совместно действовать, чтобы повысить для агрессора цену, которую он заплатит в случае агрессивных действий. Я уверен, что наши европейские партнеры понимают всю серьезность ситуации», – подчеркнул глава государства.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.