Комитет Верховной Рады поддержал прекращение Договора о дружбе с Россией. Новости

Комитет по иностранным делам Верховной Рады Украины единогласно рекомендует парламенту проголосовать за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной. Об этом заявила народный депутат и представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко.

«Мы дождались момента прекращения действия договора. За полгода до этого направили свои намерения о том, что мы не будем его продлевать, в Российскую Федерацию. Выдержали все необходимые процедуры. И на сегодняшний день информируем уже через закон о том, что мы прекращаем его действие в апреле 2019 года», – сказала она.

По ее словам, соблюдение всех было процедур необходимо, чтобы Россия не обвинила Украину в объявлении войны. «Мы не можем этого позволить. Тем более, что президент Украины неоднократно и на всех площадках заявлял о том, что мы будем решать конфликт политико-дипломатическим способом. И Украина идет по этой процедуре», – подчеркнула Луценко.

«Министерство иностранных дел Украины уже разорвало около 40 договоров с РФ, еще 48 готовятся [разорвать]. Об этом неоднократно говорил министр Климкин. Но каждый такой договор должен рассматриваться в первую очередь не эмоционально, а прагматично с точки зрения защиты интересов Украины – разорвать, прекратить и какая процедура прекращения действия», – добавила нардеп.

Как сообщалось ранее, 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект № 0206 «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Текст проекта размещен на сайте парламента.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: