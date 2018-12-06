Ужасные инсинуации: В «Л-ДНР» спекулируют военным положением в Украине. Новости

В «ДНР» и «ЛНР» спекулируют военным положением в Украине, запугивая местных жителей подготовкой к наступательным операциям со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук.

«Российская сторона и представители ОРДЛО* задают вопросы, в какой мере введение правового режима военного положения может повлиять на реализацию Минских соглашений. Мы отвечаем – никак, если с их стороны не будет провокаций», – сказал он.

По его словам, украинская сторона сообщила, что никакие наступательные операции на Донбассе не планирует, однако в «ДНР» и «ЛНР» сейчас распространяют ложную информацию об этом.

«Не просто глупости, а ужасные инсинуации, что якобы Украина готовит серьезные наступательные операции с использованием разного запрещенного вооружения и боеприпасов, и так далее», – отмечает Марчук.

«Мы заявляем, что если не будет никаких провокаций, то правовой режим военного положения в прямом смысле влиять на саму ситуацию не будет, но он действует на территории, подконтрольной Украине, и это значит, что не будет так, как было до этого. Задавались вопросы – изменится ли что-то на КПВВ. В принципе, нет, но режим безопасности усилен», – добавил представитель Украины в ТКГ.

Он напомнил, что Украина во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске внесла предложения провести обмен пленных украинцев на российских заключенных, но российская сторона такие предложения не воспринимает.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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