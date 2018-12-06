В «ДНР»: Блогер из Горловки показал самую оживленную часть города (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил показал, как в начале декабря нынешнего года выглядит центральная площадь города – и сколько на ней людей. Запечатленные кадры горловчанин опубликовал в социальной сети.

«Несмотря на зимнюю погоду, на площади Победы кипит работа. Идет замена тротуарной плитки. Основной массив уже заменен, но работы еще много. Народ обходит огороженный участок, скрываясь под елками», – рассказал мужчина.

Михаил пишет, что опубликовал эти кадры «для тех, кто хочет видеть Горловку многолюдной, как прежде...». «Кто не понял сарказма на счет "много людей". По сравнению с летом 2014-го – их очень много, по сравнению с довоенной Горловкой – очень мало. Кто здесь жил раньше, это увидел. Теперь и 20-30 человек на площади Победы одновременно – это уже многолюдно и притягивает взгляд», – пояснил блогер.

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