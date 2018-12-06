Россия пытается «удавить» экономику Приазовья, – адмирал ВМС . Новости

Блокада Азовского моря очень тесно связана с планами Кремля по наземному коридору в АР Крым, и Россия от них не отказалась. Об этом заявил адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко.

«Есть много аспектов, которые связаны с суходолом. Это известный российский проект относительно "пробития" наземного коридора в Крым. Мы знаем, почему это важно для Российской Федерации. Они используют "стратегию удава", чтобы "удавить" нашу приазовскую экономику, прежде всего – Мариуполь и Бердянск», – сказал он.

По его словам, блокадой Азовского моря Россия также пытается обострить социальную ситуацию в Украине, «подогреть» общественное недовольство и использовать это для того же сценария, который применила в Крыму.

«В этом контексте мы должны искать ассиметричный ответ. И сдерживание РФ на море действительно важно. По этому направлению, надо сказать, много сделано на побережье, чтобы сдерживать российскую сторону от агрессивных действий на определенных направлениях путем наличия возможности неблагоприятных для нее потерь», – отметил Кабаненко.

Адмирал ВМС Украины рассказал, что Россия активно наращивает военный потенциал в Азово-Керченской акватории и открыто демонстрирует планы по дальнейшей экспансии территорий. Он также заявил, что, если Россия не освобождает украинских моряков, захваченных в плен в Азово-Керченской акватории, она косвенно признает войну с Украиной.

Как сообщалось ранее, в результате блокирования Россией украинских судов в Керченском проливе, порты Мариуполя (Донецкая обл.) и Бердянска (Запорожская обл.) несут убытки, исчисляемые десятками миллионов гривен.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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