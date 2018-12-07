Судя по ценам, сюда все-таки пришла РФ: Блогер показал новые цены на продукты в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке подорожание продуктов становится заметнее: цены повышают на все основные продукты питания. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Арсений.

«Судя по ценам в ДНР на продукты, промтовары, лекарства, начинаю понимать, что сюда все-таки пришла РФ», – пишет блогер. Также он сравнивает ситуацию с «зарплатами и дичайшей безработицей» с ситуацией в Украине в 1990-х годах.

Рассказал блогер и о нынешних ценах на продукты. По словам Арсения, яйца, которые несколько дней назад подорожали до 55 руб. за десяток (23,1 грн по местному курсу на 7.12.2018), теперь стоят 61-75 руб. (25,6-31,5 грн). Увеличены цены и на другие продукты. Так, в «Первом республиканском супермаркете» (работает на «национализированных» мощностях украинской сети «АТБ») продают (цена за кг):

сахар – 42 руб. (17,6 грн);

мука – 36 руб. (15,1 грн);

соль – 12 руб. (5 грн);

сода – 25 руб. (10,5 грн);

масло подсолнечное – 73-87 руб. (30,7-36,6 грн) за литр.

Фрукты:

яблоко Айдаред – 63 руб. (26,5 грн);

лимон – 75 руб. (31,5 грн);

апельсин – 86 руб. (36,1 грн);

мандарин – 75 руб. (31,5 грн);

изюм – 240 руб. (100,8 грн).

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