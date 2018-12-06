Аплодисментов нет: Пойдет ли Россия на ревизию Минских соглашений. Новости

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) настаивает на проведении специального заседания, на котором проанализируют Минские договоренности, в частности Комплекс мер по их выполнению. Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.
«В феврале следующего года исполняется 4 года, когда были приняты очень важные Минские документы – это Комплекс мер в первую очередь. Мы предложили до этого времени провести одно специальное заседание, на котором бы мы обсудили все составляющие – что выполнено, особенно – что не выполнено, а главное – почему не выполняется. Чтобы каждая сторона объяснила углубленно все причины», – сказал он.
«В принципе, вроде бы возражений нет, но аплодисментов и горячей поддержки также нет», – добавил Марчук.
Он напомнил, что Украина во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске внесла предложения провести обмен пленных украинцев на российских заключенных, но российская сторона такие предложения не воспринимает. Евгений Марчук также рассказал, что в «ДНР» и «ЛНР» спекулируют военным положением в Украине, запугивая местных жителей подготовкой к наступательным операциям со стороны ВСУ.
В начале ноября Евгений Марчук заявлял, что украинская сторона в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы инициирует ревизию Минских соглашений в связи с проведением «выборов», которые запланированы на 11 ноября в «ДНР» и «ЛНР». После проведения этих «выборов» украинская сторона в ТКГ в Минске потребовала немедленного роспуска «институтов и учреждений "ДНР" и "ЛНР"».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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