Чтобы не рубили: В Славянске предприятия должны охранять свои елки. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в преддверии новогодних и рождественских праздников актуализировали борьбу с нелегальной вырубкой хвойных насаждений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Славянского городского совета.

Так, с 17 по 31 декабря всем предприятиям, организациям и учреждениям Славянска (независимо от формы собственности), на территории которых растут хвойные насаждения, власти города рекомендуют обеспечить их охрану и сохранение. А предприятиям, которые являются главными по содержанию, охране и воспроизводству объектов благоустройства зеленого хозяйства, рекомендовано организовать круглосуточное дежурство по их защите на закрепленных территориях. К таким относятся:

ГП «Славянский лесхоз»;

КП «Наружное освещение»;

лесопарковое хозяйство ГП СКРЦ «Славянский курорт» ЗАО «Укрпрофздравница».

Также городские власти для ликвидации стихийной торговли новогодними деревьями определились с официальными местами продажи. На территории Славянска будут работать 19 елочных базаров. Торговать зелеными красавицами разрешено только при наличии документов, подтверждающих законность их вырубки. Необходима также и официальная маркировка (пластиковая бирка со штрих-кодом).

За легальностью товаров, соблюдением правил и порядком будут следить Славянский отдел полиции и Государственная экологическая инспекция в Донецкой области. Им рекомендуется проводить рейды, которые планируются и в местах продажи елок. Таким образом, будут выявлять нарушителей и привлекать к ответственности.

Как рассказала «Донецким новостям» старший инспектор Славянского отдела полиции Мария Тюрина, будет проведено совместное совещание правоохранителей и представителей лесхоза. «В связи с тем, что территория у нас большая, город поделят на квадраты, и за каждым закрепят сотрудника полиции. Совместно с лесниками они будут проводить рейды по выявлению незаконной вырубки. Проверят рынки и все другие возможные места торговли. Со своей стороны лесники составляют протоколы по ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка). В случае незаконной торговли полицейские составляют протокол по ст. 160 (Торговля с рук в неустановленных местах). Это влечет наложение штрафа от 1 до 7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией товара, в данном случае елок», – прокомментировала Тюрина.

Она отметила, что в прошлом году нарушителей выявляли практически в каждый рейд.

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