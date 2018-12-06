Сводка из зоны ООС за 5 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 6 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий 1 военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

НВФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи населенного пункта Опытное противник обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибром 120 мм. Также НВФ открывали огонь возле хутора Вольного (Золотое-4) из минометов калибром 82 мм. В этом же районе НВФ также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и противотанковые управляемые ракеты. Кроме того, противник осуществлял обстрелы украинских позиций на подступах к населенным пунктам Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» утверждают, что «военнослужащие армии Украины за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 215 единиц. Обстрелам подверглись Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина, Гольмовский, Зайцево, Озеряновка и Широкая Балка; Ясиноватая и прилегающие к ней села Васильевка, Минеральное и Крутая Балка; Докучаевск; район "Вольво-центра", село Спартак и поселки Александровка, шахты "Трудовская" и им. Абакумова на окраинах и в окрестностях Донецка; село Ленинское. При обстрелах применялись гранатометы, зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».