Украина может провести демаркацию границ в Азовском море без РФ, – адмирал ВМС. Новости

Украине ничего не мешает провести демаркацию границ в Азовском море без участия Российской Федерации и официально закрепить территориальные воды, потому что это ее исключительное суверенное право. Об этом заявил адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко.

«Важно установить в Азовском море наши территориальные воды. Во-первых, потому что все пункты договора от 2003 года декларативные, а те пункты, которые нужны для практических действий – все не выполняются со стороны Российской Федерации. Ни один пункт», – говорит он.

«Нам ничего не мешает в одностороннем порядке установить территориальные воды, потому что Россия с 2004 года блокирует демаркацию Азовского моря, определение территориального моря. Я не вижу причин, почему мы не можем это сделать самостоятельно», – продолжил Кабаненко.

По его словам, именно демаркация территориальных вод Азовского моря сформирует и новые задачи, и реагирование силовых структур Украины в отношении защиты государственных границ.

«Территориальное море – это территория государства, и исключительное право морского государства, это практически цитата из Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, устанавливать границы территориальных вод – они не должны превышать 12 морских миль. Это наше исключительное право. Никто нам не может этого запретить или указывать, что мы что-то делаем не так», – подчеркнул адмирал ВМС Украины.

«Мы можем установить территориальные воды временно, с учетом аннексированного Крыма. Но это уже тактические вещи – практика, как это сделать. Но сделать это нам ничего не мешает», – считает Кабаненко.

Адмирал ВМС Украины рассказал, что Россия активно наращивает военный потенциал в Азово-Керченской акватории и открыто демонстрирует планы по дальнейшей экспансии территорий. Он также заявил, что, если Россия не освобождает украинских моряков, захваченных в плен в Азово-Керченской акватории, она косвенно признает войну с Украиной.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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