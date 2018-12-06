Состояние АТО не давало мобилизовать военных и общество, они были расслаблены, – Кравчук. Новости

Проведение антитеррористической операции на Донбассе только расслабляло и военных, и общество во время войны. А Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией стоило бы разорвать раньше. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 декабря, в кулуарах круглого стола на тему: «Вооруженная агрессия России: вызовы мировому порядку и решения для Украины» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук отметил, что Договор о дружбе с РФ стоило бы разорвать раньше. «Я думаю, нужно было сделать много чего, когда началась война. Мы 4 года называли это АТО», – отметил Кравчук и добавил, что все эти годы и войско, и народ были расслаблены.

«Вместо того, чтобы тогда сказать, что это реальная война, поставить все на свои места и действовать адекватно. Люди были б мобилизованы. А так они расслаблены были. АТО – это такое, знаете», – считает первый президент.

Как сообщалось ранее, 3 декабря президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект № 0206 «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Также сообщалось, что Комитет по иностранным делам Верховной Рады Украины единогласно рекомендует парламенту проголосовать за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной.