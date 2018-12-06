Военное положение позволяет наращивать боевую способность, – Порошенко. Новости

Военное положение позволяет наращивать боевой потенциал и укреплять обороноспособность государства, а также проводить передислокацию и усиливать подразделения ВСУ по всей линии государственной границы с Российской Федерацией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 декабря, заявил президент Петр Порошенко, выступая перед украинскими десантниками в Житомирской области.

«Уже первая неделя действия военного положения показала, насколько своевременным и правильным было это решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевую способность подразделений Вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, осуществлять передислокацию», – сказал он.

По его словам, сборы резервистов, которые сейчас проходят в 10 областях Украины, в которых действует военное положение, продемонстрировали высокую готовность и желание украинцев присоединиться к защите государственного суверенитета.

«В некоторые военкоматы пришло в 2-3 раза больше резервистов, чем нужно было. И это показатель высокого авторитета, которым пользуется украинская армия. Это индикатор того, насколько качественно за минувшие годы она укрепилась, насколько окреп дух патриотизма среди украинцев», – заявил Порошенко.

«Результаты учений подтвердили высокий уровень наших воинов и их готовность к выполнению заданий по обороне государства любой сложности. Я доволен уровнем взаимодействия, который продемонстрировали всей участники маневров, а реальный противник должен осознать, что цена его агрессивных действий будет очень высокой», – подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что элита десантно-штурмовых войск ВСУ сегодня из аэродрома Житомирской области будет переброшена на стратегические направления для обороны страны.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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