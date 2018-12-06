Кравчук надеется, что Украина будет отмечать Новый год без военного положения. Новости

За 30 дней военного положения нельзя успеть сделать много, при этом военное положение продлено не будет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 декабря, в кулуарах круглого стола на тему: «Вооруженная агрессия России: вызовы мировому порядку и решения для Украины» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, за 30 дней ничего особо нельзя успеть сделать. Даже если после выборов придет новая власть, то за короткое время она ничего не сможет сделать, чтобы люди завтра жили лучше. «Она (власть – прим. ред.) может сделать только справедливые шаги и задекларировать те шаги, которые откроют новый путь к улучшению. А сразу улучшить… Это же государство», – сказал Кравчук.

«Что можно сделать, на мой взгляд. По крайней мере, проинвентаризировать, что у нас на местах есть. Как будут действовать чиновники, какие у нас ресурсы, какие у нас возможности, как задействовать те силы, о которых мы даже и не знаем – это можно сделать», – сказал он.

Также Кравчук предполагает, что военное положение не будет продлено дольше чем на 30 дней, о чем свидетельствуют заявления президента Украины Петра Порошенко во время его встреч с западными партнерами. «Новый год мы будем отмечать без военного положения», – высказал надежду первый президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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