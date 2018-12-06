Досмотр и арест судов: В Украине принят закон о прилегающей к морю зоне. Новости

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №8361 «О прилегающей зоне Украины». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующее решение сегодня, 6 декабря, проголосовали 244 народных депутата.
Этот документ устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины, а также порядок реализации Украиной в этой зоне своих прав как прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, других международных договоров, а также общепризнанных норм и принципов международного права, Конституции и законов Украины.
Согласно закону, прилегающая зона – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, «отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины».
В ст. 3 принятого закона определяются права Украины в прилегающей зоне:
- осуществлять контроль, необходимый в целях: предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море,
- привлекать к ответственности за нарушение законодательства Украины, совершенное в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.
- уполномоченный орган может останавливать, досматривать, а также проводить задержание или арест судов и / или членов их экипажа, за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.
«В отличие от некоторых других морских пространств, существование которых, суверенитет над которыми, а также осуществление прав и обязанностей у которых не требуют принятия отдельных законов Украины (территориальное море, внутренние воды и континентальный шельф) вследствие самого факта присоединения Украины к Конвенции 1982 года, контроль, который может осуществляться Украиной в прилегающей зоне (как и в исключительной (морской) экономической зоне Украины), требует принятия отдельного законодательного акта. Без принятия отдельного закона Украина не может осуществлять указанного выше контроля и иметь права и обязанности в отношении указанных объектов», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законом также внесены изменения в законы Украины «Об охране культурного наследия Украины», «О Государственной пограничной службе Украины» и «Об охране археологического наследия Украины».
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