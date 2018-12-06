Разминирование Донбасса: Принят закон о противоминной деятельности. Новости

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9080-1 «О противоминной деятельности в Украине». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующее решение сегодня, 6 декабря, проголосовали 242 народных депутата.
Документ определяет правовые и организационные основы ведения противоминной деятельности в Украине и особенности государственного регулирования в этой сфере.
К вероятно загрязненным взрывоопасными предметами территориям закон относит «территории Украины, на которых велась война, происходил вооруженный конфликт, проводились антитеррористическая операция, операция Объединенных сил и (или) меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также территории Украины, которые на основании положений законов Украины признаны временно оккупированными».
Согласно принятому закону, финансирование мероприятий по разминированию территорий осуществляется за счет средств государственного и местного бюджетов, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством Украины.
Кроме того, к финансированию мероприятий противоминной деятельности могут привлекаться финансовые ресурсы доноров, включая международную техническую помощь в виде грантов, а также возвратную и безвозвратную финансовую помощь международных организаций.
«Привлеченные от доноров финансовые ресурсы зачисляются в специальный фонд государственного бюджета по соответствующим бюджетным программам. Финансовые ресурсы, привлеченные операторами противоминной деятельности непосредственно от доноров с целью выполнения мероприятий противоминной деятельности на территории Украины, используются такими субъектами хозяйствования по направлениям, согласованным с уполномоченным оперативным органом противоминных операций в порядке, установленном настоящим законом», – сказано в законопроекте №9080-1.
Документом также предусмотрено, что вместо прямого финансирования доноры могут осуществлять финансирование мероприятий противоминной деятельности в натуральной форме – направлять специалистов, предоставлять оборудование, материалы и средства для выполнения национальной программы противоминной деятельности.
Напомним, на сегодняшний день Украина является одной из наиболее загрязненных взрывоопасными предметами стран в мире.
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