Цены поэтому подскочили – на приз собирали: В «ДНР» раскритиковали конкурс красоты и его победительницу (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области прошел конкурс красоты. Звание «Леди ДНР-2018» получила сотрудница «народного совета ДНР» Наталья Хорько. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как сообщается, конкурсанток оценивали в том числе британец Грэм Филлипс, который является сторонником «ДНР» и «ЛНР», и «заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин.
Сотрудница «народного совета ДНР» вместе с титулом получила 100 тыс. руб. (42 тыс. грн по местному курсу на 6.12.2018).
Фото: Комсомольская правда
Местные жители в соцсетях раскритиковали конкурс:
- Вера: «Все не вовремя. В ДНР столько проблем… Устраивать конкурс красоты в военное время»;
- Алексей: «Конкурсы ледей – это то, что сейчас крайне необходимо нашей республике»;
- Виктор: «Пир во время чумы».
Также люди высказывают возмущение по поводу денежного приза:
- Юлия: «Цены поэтому подскочили – на приз собирали?»;
- Тим: «Сто тысяч рупий...»;
- Дмитрий: «Пенсия копейки, война, разруха – нате вам конкурс "Леди ДНР"... Бабушкам деньги лучше бы отдали».
Досталось критики и победительнице конкурса. В частности, дончане сомневаются, что она выиграла честно:
- Богдан: «Дааа... красота неписаная»;
- Людмила: «Ого, щеки… Королевишна»;
- «Лапки»: «Да уж... Какая республика, такие и леди»;
- Бестия: «Сколько ей лет? 40?»;
- Данил: «Естественно, мадемуазель из народного совета выиграла честно»;
- Виктория: «Сотрудница народного совета. Вот кто бы сомневался».
Как сообщалось ранее, жителей Донецка возмутила сумма призового фонда конкурса красоты в условиях высоких цен на продукты и низких зарплат, пенсий. Они предложили свои варианты, куда можно с большей пользой потратить деньги.
Читайте также:
Комментарии