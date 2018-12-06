Цены поэтому подскочили – на приз собирали: В «ДНР» раскритиковали конкурс красоты и его победительницу (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области прошел конкурс красоты. Звание «Леди ДНР-2018» получила сотрудница «народного совета ДНР» Наталья Хорько. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщается, конкурсанток оценивали в том числе британец Грэм Филлипс, который является сторонником «ДНР» и «ЛНР», и «заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин.

Сотрудница «народного совета ДНР» вместе с титулом получила 100 тыс. руб. (42 тыс. грн по местному курсу на 6.12.2018).

Фото: Комсомольская правда

Местные жители в соцсетях раскритиковали конкурс:

Вера: «Все не вовремя. В ДНР столько проблем… Устраивать конкурс красоты в военное время»;

Алексей: «Конкурсы ледей – это то, что сейчас крайне необходимо нашей республике»;

Виктор: «Пир во время чумы».

Также люди высказывают возмущение по поводу денежного приза:

Юлия: «Цены поэтому подскочили – на приз собирали?»;

Тим: «Сто тысяч рупий...»;

Дмитрий: «Пенсия копейки, война, разруха – нате вам конкурс "Леди ДНР"... Бабушкам деньги лучше бы отдали».

Досталось критики и победительнице конкурса. В частности, дончане сомневаются, что она выиграла честно:

Богдан: «Дааа... красота неписаная»;

Людмила‏: «Ого, щеки… Королевишна»;

«Лапки»: «Да уж... Какая республика, такие и леди»;

Бестия: «Сколько ей лет? 40?»;

Данил: «Естественно, мадемуазель из народного совета выиграла честно»;

Виктория: «Сотрудница народного совета. Вот кто бы сомневался».

Как сообщалось ранее, жителей Донецка возмутила сумма призового фонда конкурса красоты в условиях высоких цен на продукты и низких зарплат, пенсий. Они предложили свои варианты, куда можно с большей пользой потратить деньги.

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