В Украине начнут оказывать помощь детям, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Новости

Помощь детям, пострадавшим от взрывов, включает в себя оказание медицинской, психологической, профессиональной и социальной помощи с целью уменьшения последствий повреждений, вызванных взрывоопасными предметами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом идет речь в статье 10 принятого сегодня, 6 декабря, законопроекта №9080-1 «О противоминной деятельности в Украине».

Согласно документу, центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения обеспечивает организацию оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания пострадавшим лицам от взрывоопасных предметов.

Законом также определено, что центральный орган исполнительной власти в сфере занятости населения и трудовой миграции, трудовых отношений, социальной защиты населения, обеспечивает:

предоставление детям, пострадавшим от взрывоопасных предметов, одноразовой компенсации за вред, причиненный здоровью, и ежегодной помощи на оздоровление;

прохождение пострадавшими детьми бесплатной психологической, медико-психологической реабилитации в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда к этим центрам и обратно;

внеочередное обязательное обеспечение пострадавших детей местами в дошкольных учебных заведениях независимо от ведомственной подчиненности;

выплаты пострадавшему ребенку в повышенном размере государственной социальной помощи, предназначенной детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».

Особая помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов взрослым людям в законе не предусмотрена.

Напомним, сегодня Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9080-1 «О противоминной деятельности в Украине», согласно которому к финансированию разминирования территорий могут допускаться международные организации, а также предприятия различных форм собственности.

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