В Украине начнут оказывать помощь детям, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Новости

Помощь детям, пострадавшим от взрывов, включает в себя оказание медицинской, психологической, профессиональной и социальной помощи с целью уменьшения последствий повреждений, вызванных взрывоопасными предметами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом идет речь в статье 10 принятого сегодня, 6 декабря, законопроекта №9080-1 «О противоминной деятельности в Украине».
Согласно документу, центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения обеспечивает организацию оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания пострадавшим лицам от взрывоопасных предметов.
Законом также определено, что центральный орган исполнительной власти в сфере занятости населения и трудовой миграции, трудовых отношений, социальной защиты населения, обеспечивает:
- предоставление детям, пострадавшим от взрывоопасных предметов, одноразовой компенсации за вред, причиненный здоровью, и ежегодной помощи на оздоровление;
- прохождение пострадавшими детьми бесплатной психологической, медико-психологической реабилитации в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда к этим центрам и обратно;
- внеочередное обязательное обеспечение пострадавших детей местами в дошкольных учебных заведениях независимо от ведомственной подчиненности;
- выплаты пострадавшему ребенку в повышенном размере государственной социальной помощи, предназначенной детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».
Особая помощь пострадавшим от взрывоопасных предметов взрослым людям в законе не предусмотрена.
Напомним, сегодня Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9080-1 «О противоминной деятельности в Украине», согласно которому к финансированию разминирования территорий могут допускаться международные организации, а также предприятия различных форм собственности.
Читайте также:
- Разминирование Донбасса: Принят закон о противоминной деятельности
- Спасатели Донетчины получили материалы для информирования населения о минной опасности (Фото)
- Разминирование Донбасса: Чем поможет принятие закона о противоминной деятельности
- В районе проведения ООС военным саперам помогают боевые роботы (Видео)
- На Луганщине реализуется проект по противоминной безопасности
- Без права на ошибку: Как бойцы ВСУ обезвреживают и уничтожают мины и фугасы на Донбассе (Видео)
- Разминирование: США выделило Украине оборудование и технику на $550 тысяч (Фото)
- Подорвался на растяжке – формально это несчастный случай: Эксперт «Восток-SOS» об антиминном законе
- Опасная территория: Мины и взрывоопасные остатки войны на Донбассе можно увидеть онлайн
- Минная опасность на Донбассе: Ежедневно рискуют погибнуть и получить ранения около 220 тыс. детей
- В зоне ООС показали, как проводят разминирование (Видео)
- Опасных мест – сотни: Как разминируют Донбасс и сколько это будет продолжаться (Видео)
- Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире, – ООН
- На Донбассе остаются заминированными тысячи квадратных километров территории
Комментарии