В Украине создадут центр противоминных операций и реестр минных полей. Новости

В Украине упорядочат деятельность в сфере разминирования территорий, в частности создадут национальный орган по вопросам противоминной деятельности и центр противоминных операций, контролировать и координировать работу которых будет Кабинет министров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом говорится в принятом сегодня, 6 декабря, законопроекте №9080-1 «О противоминной деятельности в Украине».

Согласно документу, центром противоминных операций должны быть разработаны, согласованы с национальным органом по вопросам противоминной деятельности и утверждены Кабинетом министров Украины национальные стандарты в области противоминной деятельности.

Субъектами противоминной деятельности в Украине будут:

национальный орган по вопросам противоминной деятельности;

уполномоченный оперативный орган противоминных операций (центр противоминных операций);

другие органы исполнительной власти в рамках, определенных законодательством Украины полномочий;

операторы противоминной деятельности, привлекаемые к выполнению мероприятий в сфере противоминной деятельности.

Согласно статье 9 закона «О противоминной деятельности», будет вестись учет операторов противоминной деятельности, в частности создан специальный реестр. В нем будут регистрировать субъекты хозяйствования и не прибыльные предприятия, учреждения и организации, имеющие право на осуществление видов хозяйственной деятельности в сфере противоминной деятельности и получивших свидетельство об аккредитации в установленном законом порядке.

Полномочия центра противоминных операций:

координирует деятельность по проведению операций по разминированию на территории Украины и за ее пределами;

вносит предложения по формированию государственной политики в сфере противоминной деятельности;

обеспечивает информирование общественности о реализации государственной политики в сфере противоминной деятельности;

осуществляет управление качеством проведения операций по разминированию;

вносит предложения о порядке осуществления контроля качества противоминной деятельности, структуры и должностного состава инспекции по контролю качества;

выполняет другие задачи, определенные законами Украины и возложенные на него Кабинетом министров Украины.

Центр противоминных операций также разрабатывает и представляет на утверждение национальному органу по вопросам противоминной деятельности:

ежегодный план противоминной деятельности, содержащий перечень территорий, подлежащих разминированию, мероприятий, необходимых для осуществления такого разминирования и последовательность их реализации, сроки выполнения работ и т. п.;

положение об инспекции по контролю качества работ (услуг) операторов противоминной деятельности, порядок ее создания, структуру, должностной состав, организационные и процедурные основы деятельности;

положение о секретариате центра противоминных операций, порядок его создания, структуру, должностной состав, организационные и процедурные основы деятельности;

порядок создания, ведения и доступа к сведениям реестра операторов противоминной деятельности и единого государственного реестра обследования, выявления и очистки территорий, обезвреживания и (или) уничтожения взрывоопасных предметов;

форму отчета об обследовании и (или) очистки вероятно загрязненных и (или) загрязненных взрывоопасными предметами территорий Украины, а также порядок и форму ведения карт территорий.

Положение о центре противоминных операций, порядок его создания, организационные и процедурные основы деятельности должны быть утверждены Кабинетом министров Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9080-1 «О противоминной деятельности в Украине», согласно которому к финансированию разминирования территорий могут допускаться международные организации, а также предприятия различных форм собственности. Кроме того, законом предусмотрена помощь детям, пострадавшим от взрывов, которая включает в себя оказание медицинской, психологической, профессиональной и социальной видов помощи.

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