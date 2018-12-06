Верховная Рада поддержала прекращение Договора о дружбе с Россией. Новости

Верховная Рада приняла Закон №0206 «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующее решение сегодня, 6 декабря, проголосовали 277 народных депутатов.
Согласно документу, Верховная Рада Украины постановила прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ с 1 апреля 2019 года, учитывая вооруженную агрессию России против Украины, что является существенным нарушением этого документа, а также отсутствие мер по политико-дипломатическому урегулированию конфликтов.
В пояснительной записке к законопроекту министр иностранных дел Павел Климкин напомнил, что данный договор между Украиной и Россией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Он был заключен сроком на 10 лет, а его действие автоматически продлевалось на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании разорвать соглашение путем письменного уведомления не менее чем за 6 месяцев до истечения очередного десятилетнего периода (т.е. не позднее 30 сентября 2018 г.).
«Продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинства статей Договора, о чем Украина систематически подчеркивает в переписке с РФ… Ряд существенных нарушений договора стал предметом дел в международных судебных инстанциях, рассмотрение которых продолжается. Украина и в дальнейшем будет использовать все имеющиеся инструменты привлечения России к ответственности за международно-противоправные деяния, поскольку, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров, прекращение договора не влияет на права, обязательства или юридическое положение участников, возникшие в результате выполнения договора до его прекращения», – сказано в пояснительной записке к закону.
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