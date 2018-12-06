В соцсети показали очередь к КПП «ДНР» в районе Горловки (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на автодороге «Горловка-Бахмут» в направлении подконтрольного украинским властям Бахмута (до переим.: Артемовск), перед КПП «ДНР» собралась огромная автомобильная очередь. Очевидцы в соцсетях показали ее размеры.

Так, очевидцы из числа людей, пересекающих линию разграничения, опубликовали фото, где видно очередь к КПП «ДНР» в районе Горловки:

Местные жители отмечают, что видна не вся очередь: позади автора фото есть еще около 30-ти машин, и движения на КПП нет.

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