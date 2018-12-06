В Украине за 2018 год сэкономили на соцвыплатах более 7 млрд грн. Новости

Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам пересмотреть государственный бюджет на 2018 год и перераспределить сэкономленные на социальных выплатах 7,2 млрд грн на выплату пенсий и другие расходы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом идет речь в пояснительной записке к законопроекту №9369 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатором которого является премьер-министр Украины Владимир Гройсман, изменениями предусматривается увеличение расходов на:

выплату пенсий – 10 млрд 777,6 млн грн (по общему и специальному фонду);

выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечение своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе «Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 227,4 млн грн;

продолжение модернизации антарктической станции «Академик Вернадский», проведение ремонта существующих и создание новых объектов инфраструктуры и т.д., увеличить расходы по бюджетной программе «Исследования на антарктической станции "Академик Вернадский"» – 27,6 млн грн.

Это планируют сделать за счет уменьшения расчетов расходов на 2018 год на выплату социальной помощи, которые проводились на основании данных Министерства социальной политики Украины относительно прогноза среднемесячного количества получателей помощи и определенных действующим законодательством размеров:

семьям с детьми,

малообеспеченным семьям,

лицам, не имеющим права на пенсию,

лицам с инвалидностью,

детям с инвалидностью,

временной государственной помощи детям,

временной государственной социальной помощи неработающей лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату,

пособия по уходу за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства,

компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы,

лицам, достигшим 80-летнего возраста.

«На фактический объем в 2018 году расходов, необходимых на выплату государственных социальных пособий, повлияло много факторов: демографическая ситуация, состояние рынка труда, уровень доходов населения, изменения в действующем законодательстве и тому подобное. Учитывая неустойчивость и постоянные колебания контингента получателей социальных пособий, в частности, снижение рождаемости в стране, возникла экономия указанной субвенции в объеме 7,2 млрд грн», – сказано в пояснительной записке.

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