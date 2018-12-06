Военное положение: В Украине планируют выделить на зарплаты силовиков полмиллиарда. Новости

Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам перераспределить сэкономленные средства на зарплаты сотрудникам силовых структур в связи с введением военного положения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом идет речь в пояснительной записке к законопроекту №9369 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год».

Согласно документу, в связи с введением военного положения в Украине осуществлено перераспределение расходов общего фонда, в частности:

по бюджетной программе СБУ «Обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и деятельности органов системы Службы безопасности Украины» увеличены расходы на оплату труда на 65 млн грн за счет уменьшения других расходов (расходов потребления - на 48,3 млн грн, расходов развития – на 16,7 млн грн);

за счет уменьшения других расходов (расходов потребления - на 48,3 млн грн, расходов развития – на 16,7 млн грн); по бюджетной программе Минобороны «Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск» увеличены расходы на оплату труда на 300 млн грн за счет уменьшения других расходов (расходов потребления – на 200 млн грн, расходов развития – на 100 млн грн);

за счет уменьшения других расходов (расходов потребления – на 200 млн грн, расходов развития – на 100 млн грн); по бюджетной программе Генпрокуратуры «Осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовка и повышение квалификации кадров прокуратуры» увеличены расходы на оплату труда на 100 млн грн за счет уменьшения капитальных расходов.

Напомним, этим же законопроектом Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам пересмотреть государственный бюджет на 2018 год и перераспределить сэкономленные на социальных выплатах 7,2 млрд грн на выплату пенсий и другие расходы.

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