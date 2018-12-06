Нидерланды продолжат расследование авиакатастрофы МН17 на Донбассе. Новости

Верховная Рада приняла законопроект № 0204 о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о расследовании авиакатастрофы рейса МН-17 на Донбассе, которая произошла 17 июля 2014 года на ныне неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующее решение сегодня, 6 декабря, проголосовали 228 народных депутатов Украины.

Согласно принятому закону, ратифицировано соглашение (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2019 года срока действия договоренностей между странами о Международной миссии защиты расследования авиакатастрофы МН17 на Донбассе.

«Одобрение проекта закона Украины Верховной Радой Украины позволит ратифицировать Соглашение, что будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014 г. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 г. украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, произошедшей на территории Украины 17 июля 2014 г.», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также в сентябре 2016 года Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой пророссийскими боевиками территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Читайте также: