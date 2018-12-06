Кремль прямо заявляет об аннексии Азовского моря, – Пионтковский. Новости

Россия увеличивает уровень агрессии против Украины и прямо заявляет об аннексии Азовского моря. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский, комментируя решение Верховной Рады о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и РФ.

«Кремль реагирует не на договор или отсутствие договора о дружбе [между Россией и Украиной]. Эти слова вообще звучат издевательски в пятый год войны и агрессии. Кремль реагирует на независимую Украину, выбравшую свой путь европейского развития. Это неприемлемый для него выбор, и он делает все для разрушения Украинского государства», – сказал он.

По его словам, в настоящее время Россия увеличивает уровень агрессии в отношении Украины. «Это не изолированный инцидент был 25 ноября. Это фактически заявление Кремля, и оно прозвучало несколько раз, об аннексии Азовского моря, Керченского пролива и блокаде украинского побережья. Масса сведений сейчас, об этом говорил и ваш президент, и говорят все военные эксперты о консолидации российских сил для прямой агрессии», – отмечает Пионтковский.

«Еще одно важное событие 25 ноября – впервые РФ действовала открыто, под российским флагом, а не прикрываясь какими-то зелеными человечками. Так что сейчас речь не идет о Договоре о дружбе. Речь идет о новом этапе агрессии России против Украины. К этому готовят людей [в РФ]. Если вы следите за российскими каналами – резкое усиление истерической враждебной к Украине пропаганды», – подчеркнул эксперт.

Ранее Пионтковский заявлял, что для осознанной эскалации конфликта в Азовском море у президента России Владимира Путина есть внутренний мотив, но он недооценил последствия этого в реакции международного сообщества и российского населения.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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