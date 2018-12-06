Квартирный коллапс: На Донетчине упал спрос на покупку недвижимости (Видео). Новости

В Донецкой области снижается спрос на покупку недвижимости. Главные причины – введение военного положения и нестабильный курс валют.

Жительница Покровска (до переименования Красноармейск) Полина за ценами на недвижимость следит в объявлениях. Говорит, в последнее время квадратные метры значительно подорожали. Квартира в родном городе ей не по карману. «Мы находимся в центре города Покровска. Квартиры здесь на первом этаже стоят 20-22 тысячи долларов. Это без мебели. Смотрела объявления в интернете», – говорит она.

Немало квартир продаются по несколько недель. Иногда даже – месяцами. По словам риелторов, на это повлияла не только стоимость. «Когда сказали, что вводят военное положение, люди решили воздержаться от покупок, сказали, что переждут этот момент. Спроса практически нет», – рассказала директор центра недвижимости Антонина Мирошниченко.

Другое дело – аренда жилья. Это кусок, на котором риелтор всегда может заработать, так как спрос на квартиры не падает. Двухкомнатная с евроремонтом в Покровске обойдется в 4,5 тыс. грн. Без ремонта, со старой мебелью – втрое дешевле. В Мариуполе можно найти за 2 тысячи. А самые бюджетные квартиры – на окраине и в пригороде. «В Мирнограде дешевле, чем в Покровске. От 800 грн можно снять себе 1-комнатную квартиру с мебелью, пластиковыми окнами, душем и баком», – говорит студентка Кристина.

А вот студенты предпочитают общежития. Потому что знают, что это самый дешевый вариант. Переселенка из Донецка Алина выбрала именно его. Комната стоит меньше тысячи. «На первом курсе это было 400 грн, дальше 500, а сейчас 600 с копейками в месяц», – делится она.

Конкуренция квартирам и общежитиям – хостелы. Месяц проживания там стоит чуть больше тысячи гривен. А жить в нем можно от одних суток.

Источник: ТК «Донбасс»