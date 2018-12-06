Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2018 год. Новости

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 9369 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за соответствующее решение сегодня, 6 декабря, проголосовали 242 народных депутата.

Согласно закону, изменены общие показатели государственного бюджета на 2018 год:

увеличены доходы на 118,5 млн грн (по специальному фонду);

увеличен возврат кредитов на 44 млн грн (по специальному фонду);

увеличено финансирование по специальному фонду на 2 млрд 499,6 млн грн и уменьшено на эту сумму финансирование по общему фонду (без изменения общего предельного объема дефицита государственного бюджета);

увеличены расходы на 229,7 млн грн, в т. ч. по общему фонду уменьшены на 2 млрд 432,4 млн грн, по специальному фонду увеличены на 2 млрд 662,1 млн грн;

уменьшено предоставление кредитов на 67,2 млн грн (по общему фонду).

Кроме того, законом включены в специальный фонд государственного бюджета таможенные платежи, полученные при таможенном оформлении транспортных средств, ввезенных в Украину в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу Закона Украины от 8 ноября 2018 г. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств». Эти денежные средства направят на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, а также уменьшение дефицита средств Пенсионного фонда Украины.

Напомним, этим законопроектом Кабинет министров Украины предлагал народным депутатам пересмотреть государственный бюджет на 2018 год и перераспределить сэкономленные на социальных выплатах 7,2 млрд грн на выплату пенсий и другие расходы. Кроме того, планируется перераспределение средств в размере почти полмиллиарда гривен на зарплаты работникам силовых структур в связи с введением военного положения в Украине.

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