Москва серьезно думает о прямом вторжении в Украину, – военный эксперт. Новости

Риск полномасштабного вторжения российских войск в Украину сейчас очень высок, и об этом свидетельствуют ряд фактов. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«Впервые за последние два года я готов сказать, что сейчас Москва серьезно думает о прямой военной агрессии. Будет ли эта агрессия направлена на Бердянск и Мариуполь или на Таврийский Северо-Крымский канал – об этом военные эксперты спорят, но настроение в московской пропаганде предвоенное», – сказал он.

«Договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива технически очень важен. Но ведь Москва заявила, госпожа Захарова заявила, что Москва не считает этот договор действующим в отношении Керченского пролива, что после аннексии Крыма Керченский пролив – это собственность России. Кроме того, она явно угрожала вводом войск [РФ] в Киев и Львов не сегодня-завтра», – напомнил Пионтковский.

Он также отметил, что Кремль увеличивает уровень агрессии против Украины и прямо заявляет об аннексии Азовского моря.

Ранее Пионтковский заявлял, что для осознанной эскалации конфликта в Азовском море у президента России Владимира Путина есть внутренний мотив, но он недооценил последствия этого в реакции международного сообщества и российского населения.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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