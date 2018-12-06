В поле между блокпостами на КПВВ «Майорск» находятся 20 авто и около 90 человек. Новости

Сейчас, 6 декабря, 20 автомобилей, в которых около 90 человек, в том числе дети, находятся в «серой зоне» между блокпостами по направлению на КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.). Об этом рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook.

«Только что мне позвонили люди, которые на данный момент находятся в "серой зоне" между нулевыми блокпостами ВСУ и т. н. "ДНР" на КПВВ Майорское с просьбой о помощи. В поле между блокпостами, на холоде, под стрельбой, на данный момент находятся 20 автомобилей, около 90 человек, в том числе дети», – написал он.

По словам Каплина, в связи с закрытием КПВВ люди не смогли попасть на контролируемую территорию.

Как стало известно «Донецким новостям» из компетентных источников, члены незаконных вооруженных формирований пропустили людей в «серую зону» минут через 20 после того, как КПВВ «Майорск» был закрыт. В это время пограничников уже на КПВВ нет. Там сейчас находятся только украинские военные, которые осуществляют свои задачи.

На данный момент о ситуации оповещены наблюдатели ОБСЕ, СЦКК. Штаб Операции объединенных сил намерен запросить режим тишины со стороны «ДНР» для организации пропуска людей.