Посол Украины рассказал о последствиях прекращения Договора о дружбе с РФ для граждан. Новости

Повлияет ли решение Верховной Рады о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией на украинцев, проживающих или работающих в РФ, а также на их посещение соседней страны, вопрос сложный. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

«Мы живем в условиях агрессии со стороны Российской Федерации, которая проявляет враждебность в агрессии против Украины, и поддерживает сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, передавая им оружие, оборудование и так далее. С другой стороны, мы имеем аннексированный Крым, что также является актом агрессии со стороны РФ. Это первая позиция, которая для меня, как для дипломата, определяющая», – сказал он.

По его словам, любая страна, которая подверглась агрессии, использует все рычаги для противодействия – и военные, и дипломатические. «Если речь идет о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, то это один из тех рычагов, который должен был быть применен давно», – считает Лубкивский.

«Нужно успокоить украинских граждан, потому что непосредственного правового влияния прекращение или разрыв этого договора на их судьбы или пребывание в Российской Федерации, конечно, не имеет. Это политический акт. А дипломатия – это дорога в два направления. Очевидно, что РФ пойдет на ответные шаги. А вот пребывание наших граждан на территории РФ регулируется совсем другими соглашениями и нормами», – добавил украинский дипломат.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала законопроект о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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