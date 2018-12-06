Дипломатические отношения с Россией не разорваны, – посол Украины. Новости

Решение Верховной Рады о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией не связано с разрывом дипломатических отношений между странами. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

«Работа консульств регулируется форматами дипломатических отношений. Дипломатические отношения между двумя странами действуют, они не разорваны, поэтому и посольство Украины в Москве, и наши консульства по всей территории Российской Федерации будут работать и оказывать нашим гражданам правовую помощь», – заявил он.

Украинский дипломат также ответил на вопрос, повлияет ли решение Верховной Рады о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией на украинцев, проживающих или работающих в РФ.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала законопроект о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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