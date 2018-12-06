День Вооруженных сил Украины: Что заставляет украинцев из мирной жизни идти на фронт (Видео). Новости

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сильные, мужественные и несокрушимые – они защищают границы страны на передовой и в тылу.

В Мариуполе (Донецкая обл.) служит Роман Борщ из Тернополя. Ранее журналист, сегодня – военный. Сменить микрофон на оружие парень решил недавно. «Совесть грызла, мучила, что нужно идти и сделать, что-то чуть больше. И вот в начале этого года принял решение покинуть на время свою журналистскую работу и прийти служить, собственно, в армию», – сказал он.

А Виктор Залевский в армию попал еще в советское время. Тогда же дослужился до прапорщика. Но после демобилизации стал строителем. Вернуться на службу решил с началом вооруженного конфликта на Донбассе. Теперь он – морской пехотинец. «Ты понимаешь, что ты по воле случая, по воле судьбы оказался в одном из лучших подразделений Украины. Молодые или взрослые граждане своей страны, они ее защищают, они рискуют жизнью. Они лишены очень многого комфорта», – говорит боец ВСУ.

Не смог остаться дома и Олег Нестеренко. На фронт ушел вместе с 19-летним сыном. «Это обязанность каждого гражданина защищать суверенитет родины», – считает он.

В Северодонецк (Луганская обл.) поздравить украинских бойцов с праздником приехал командующий операции Объединенных сил Сергей Наев. 35 армейцев получили награды. «Это праздник храбрых воинов, благодаря несокрушимому духу которых наша страна до сих пор остается суверенным, независимым государством. Пятый год подряд Вооруженные силы Украины демонстрируют всему миру, что украинское войско способно защитить государство и умеет защищать», – сказал Наев.

Но, несмотря на мужество и силу, военнослужащие, как и все украинцы, мечтают, что это последний праздник, который они проведут на войне.

Источник: ТК «Донбасс»

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