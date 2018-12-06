«Живые» деньги: Мнения жителей Мариуполя о монетизации субсидий (Видео). Новости

Министерство социальной политики Украины финализировало проект монетизации льгот на оплату коммуналки и планирует вынести его на рассмотрение Кабинета министров. С 1 января 2019 года украинцев, в том числе и жителей Мариуполя (Донецкая обл.) ждут изменения.

Мариупольчанка Нина Палажченко о монетизации пока даже не думает, потому что осталась совсем без субсидии. Говорит, живет с мужем в частном секторе, поэтому дом они отапливают газом. Жалуется – даже двух пенсий не хватает, чтобы оплатить хотя бы за отопление. Из-за предыдущей задолженности льготу в этом сезоне пенсионерка еще не получала. «Я все оплатила, документы переоформила и вот уже полтора месяца рассматривают эти документы и когда это рассмотрят уже, понимаете сами. Я волнуюсь, у меня муж с первой группой инвалидности лежит без ноги и мы вдвоем, никакой помощи нет, ничего. Что делать дальше – я не знаю», – говорит она.

Светлана Сидорова живет вместе с родителями. Рассказывает – их семья энергоресурсы потребляет с умом. Поэтому изменение в алгоритме субсидии для семьи очень уместно – сэкономленные деньги можно использовать по своему усмотрению. «В той бумажке, которую выдавали на субсидию на прошлые периоды, была указана норма потребления. Так вот мы эту норму, мы втроем живем в одной квартире, мы эту норму не вырабатываем. То есть, мы тратим меньше, чем положено. И если эта сумма будет нам монетизирована – будет просто отлично», – делится она.

Мариупольчанин Николай Козеренко пришел оформлять субсидию с утра, но в очереди 27-й. Мужчина считает, что будет лучше, если субсидию будут начислять на карточку. Но опасается, что будет много волокиты с документами. «Один человек принимает без талонов. С талонами здесь принимают и без талонов. Людям тяжело, старушки приходят. Я здесь был один раз до этого – вызывали скорую помощь даже, бабушке стало плохо, не достоялась», – сказал он.

В планах Минсоцполитики уже с января 2019 года начать процесс монетизации льгот. Информацию об этом обнародовали на сайте teplo.gov.ua. Процесс перехода на «живые» деньги предлагают провести в 3 этапа. Следствие – вся сумма помощи от правительства будет поступать непосредственно на банковский счет получателей субсидий. Если человек сэкономил – то остаток средств сможет использовать по своему усмотрению. Однако, в городском департаменте социальной защиты населения утверждают – пока для мариупольцев ничего не изменилось и начисления будут происходить как и раньше. «Данное постановление не регламентировано о монетизации. После получения нормативной базы, естественно, мы начнем работать с ней и тогда оповестим людей. Потому что мы не знаем ни механизма, ни положения. То есть, по монетизации у нас никакой нормативной базы нет. Ну, скорее всего, это будет тот же пакет документов, только нужны будут банковские реквизиты», – сообщила заместитель директора департамента социальной защиты населения Ирина Бабак.

При этом размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от расходов на коммуналку и от доходов граждан. Обо всех изменениях работники управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) пообещали обязательно известить население и предоставить необходимые консультации.

Источник: ТК «Сигма»

Читайте также: