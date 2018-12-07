Из-за нового механизма субсидий: На Донетчине увеличилось число разводов. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск), как и в других городах Донецкой области и страны в целом, отметили всплеск разводов по обоюдному согласию после того, как с мая в Украине ужесточили правила назначения субсидий. В частности, при начислении субсидий начали учитывать доходы всех членов семьи – независимо от их регистрации и фактического проживания. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник Покровского городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Наталья Буданцева.

«Если до мая наш отдел в среднем разводили до 5 пар в месяц, то в мае было уже 25 соответствующих заявлений, в июне – 50. Мы не выясняем причин, но возраст людей (старше 50) говорит сам за себя. Сейчас этот пик прошел. В среднем за осень разводили 10 пар в месяц», – резюмировала Наталья Буданцева.

Она напомнила, что в целом процедура развода та же, что и при стандартном бракосочетании – подача заявления, месяц «на размышление», и непосредственно сама процедура расторжения брака. В органы государственной регистрации по поводу развода могут обращаться только супружеские пары, имеющие совершеннолетних детей, и подающие заявления по обоюдному согласию. Основанием для расторжения брака для остальных категорий семей является решение суда.

За 10 месяцев текущего года в Покровском отделе РАГС зафиксировали 107 разводов по обоюдному согласию (в прошлом году за тот же период – 70) и 204 – по решению суда (в прошлом году за тот же период – 106).

Полная версия материала – «Брак за сутки» есть, а «Развода за сутки» – нет: Особенности регистрации и расторжения отношений в Покровске

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