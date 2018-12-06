«Доступные лекарства» выносят «мешками»: Мариуполь получил дополнительные миллионы (Видео). Новости

Мариуполь (Донецкая обл.) получил дополнительные 3 млн грн на программу «Доступные лекарства». На препараты, которые необходимы людям с гипертонией, диабетом и бронхиальной астмой.

Мариупольчанка Раиса Тимакова уже привыкла к хронической гипертонии. Однако, несколько лет назад у нее появился еще и сахарный диабет, из-за этих болезней женщина должна регулярно принимать таблетки. Рассказывает – каждые 2 месяца обращается к врачу, чтобы он выписала рецепт. «Если бы только не выдавали бесплатно, не потянула бы, конечно. Мне добавили пенсию, но не настолько, как кричат», – говорит она.

Рецепты с красной печатью по программе «Доступные лекарства» выдают исключительно по электронному реестру. В него вносят людей, подписавших декларацию с врачом. «У нас есть достаточное количество средств на сегодня. Мы даже переживаем, успеем ли мы их отоварить, эти денюжки, которые поступили в последнюю минуту. Мы отчитываемся за каждый день – это учет идет постоянный по всем больницам и мы ситуацию контролируем. Мы проверяем у каждого доктора, который выписывал ежедневно, какое количество рецептов, сколько человек отоварено – обратную связь с аптеками еженедельно», – сообщила заведующая амбулатории №4 КУ «ЦПМСП №3» Елена Улзетуева.

В аптеке шутят, что таблетки выносят мешками. «Больше, больше, конечно. Денег много дали на конец года, выделили много», – отмечает фармацевт Наталья Мирошниченко.

Однако, медики предупреждают. «Есть такая вероятность, что в январе, а может быть даже в начале февраля деньги на следующие "Доступні ліки" не поступят, потому мы выписываем сейчас и приглашаем всех жителей придти, оформить себе лечение на 3 месяца наперед. Мы имеем право написать на рецепте хроническому больному на 3 месяца лекарства», – сказала главный врач ЦПМСП №5 Ольга Генова.

Медики подчеркивают – если вы еще не заключили соглашение с семейным врачом, не медлите и до 15 декабря успейте обеспечить себя и своих близких «Доступными лекарствами».

Как сообщалось ранее, каждому гражданину важно подписать декларацию с врачом до конца текущего года. В случае, если этого не сделать, пациенты не смогут получить своевременную, полную медицинскую помощь в коммунальных учреждениях, как первого, так и второго уровня.

Источник: ТК «Сигма»

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