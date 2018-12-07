Выпустят ли вас из Украины: Как проверить, контакты и бланки заявлений . Новости

Государственная пограничная служба Украины по запросу граждан предоставляет информацию о пересечении ими границы, а также о том, являются ли они «выездным» или «невыездным».

В частности, в ведомстве представляют информацию по вопросам:

пересечения государственной границы Украины гражданами;

имеются ли в отношении гражданина Украины временные ограничения в праве выезда за границу;

имеются ли в отношении иностранца или лица без гражданства решение о запрете въезда.

В связи с тем, что данная информация подпадает под Закон Украины «О защите персональных данных», она предоставляется на основании только письменного обращения (запроса).

Как уточнили в Госпогранслужбе, обращение должно подаваться в письменной форме с указанием обязательных реквизитов:

фамилия, имя и отчество;

место жительства (место нахождения);

реквизиты документа, удостоверяющего личность, которая подает обращение (запрос);

если обращение подает представитель гражданина – приложить письменное согласия лица, в отношении которого запрашивается информация.

Заявление о пересечения лицом границы Украины с указанием периода (для увеличения – кликните на изображение)

Заявление о возможном существовании в отношении лица

временного ограничения на право выезда за пределы Украины (для увеличения – кликните на изображение)

Проверка данных по гражданину осуществляется по электронной базе «Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины» (как сообщалось ранее, в нее же заносится информация о пересечении линии разграничения на Донбассе). Поиск проводится по нескольким позициям:

ФИО;

дата рождения (день, месяц и год);

гражданство.

Поэтому дату рождения и гражданство также следует отразить в запросе (хотя это не является обязательной нормой).

При указании ФИО Госпогранслужба акцентирует внимание на следующую особенность поиска по базе данных. Для обеспечения однозначной идентификации лиц информация по реквизиту «Фамилия, имя лица» вводится буквами верхнего регистра (большими буквами) в именительном падеже:

для граждан Украины – только украинскими буквами;

для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь – русскими буквами;

для иностранцев и лиц без гражданства других государств – только латинскими буквами.

«Для более детального поиска информации в базе данных "Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины" и в связи с различными правилами транслитерации фамилии и имени, предлагаем Вам вместе с заявлением добавлять ксерокопии паспортных документов», – дополнили в ГПСУ.

Обращение по вышеуказанным вопросам необходимо подавать лично и / или направлять письменно (запечатанный в конверт) в адрес Главного центра обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины (почтовый адрес: ул. Владимирская, 26, г. Киев, 01601).

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